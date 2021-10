Френските отбори със силна седмица в Европа

1️⃣8️⃣ matches

9️⃣ wins

8️⃣ draws

1️⃣ loss



🇫🇷 @Ligue1_ENG is on🔥 in Europe so far!#UCL #UEL #UECL



📸 PSG/SRFC/OL/ASM pic.twitter.com/IubMEB3l7L