Какво отличава новия Volkswagen ID.4 GTX от останалите

Мощен и елегантен. Със своята дължина от 4,58 метра, ID.4 GTX демонстрира мощна и уверена осанка на пътя. Модерният дизайн съчетава силното излъчване на SUV моделите с усъвършенствана аеродинамика с коефициент на въздушно съпротивление от едва 0,29. Този изключителен резултат е плод както на плавните основни линии на каросерията, така и на редица интелигентни решения в детайли като адаптивните щори на електрическия радиатор в предната част, вградените дръжки вратите и обтекаемите форми на блоковете на задните светлини.

Нова светлинна графика. Решетките на въздушните отвори в предната част на ID.4 GTX се отличават с лаково покритие в бляскаво черно. В тесните външни решетки са интегрирани по три LED светлини, които създават изключително характерна светлинна графика в тъмната част от денонощието. Включената в стандартното оборудване матрична LED система на предните светлини създава още по-ефектна светлинна картина, при която заобиколените с индиректно сияние модули на фаровете напомнят за структурата на човешкото око. Всеки модул се състои от 18 отделни светодиодни елемента, единайсет от които могат да бъдат индивидуално изключени и затъмнени. Заедно с допълнителния прожекторен елемент, те създават основата за IQ.Light – интелигентна структура на светлинния поток, който гарантира оптимално, възможно най-ярко осветяване на пътното платно без опасност от заслепяване на другите участници в движението. Когато светлините са включени, фаровете са свързани в едно с хоризонтална светлинна лента.

Иновативни 3D LED задни светлини. Задната част на ID.4 GTX се откроява с иновативните блокове на светлините, оформени като 3D светодиодни групи. Те са съставени от девет свободно „плаващи” в пространството световодни елемента и формират дъгообразни задни светлини в наситени червени нюанси. Стоп светлините формират ярък „X” светлинен профил, а динамичните светлини на мигачите се движат отвътре навън. Подобно на светлинната графика в предната част, блоковете на задните светлини са свързани с червена светлинна лента, която се простира по цялата ширина на каросерията. ID.4 GTX приветства водача и го изпраща при заключване на автомобила с допълнителни динамични светлинни анимации.

Динамични детайли в дизайна. Атлетичните форми на каросерията изглеждат хомогенно и хармонично като изляти в едно цяло, а изпълнението на редица детайли акцентират върху уникалния статут на ID.4 GTX в гамата на марката. Цветът на външното лаково покритие е по-доминантен от тези на версиите със задно предаване и подчертава по-добре плавните линии и мощното присъствие на новия модел на пътя. Лайсните на вратите например са лакирани в цвята на каросерията и само тесните панели в долната част на тялото са издържани в черно. Покривът и задният спойлер също се предлагат с черно лаково покритие, докато релсите за багажник на покрива са с бляскаво антрацитно покритие. Решетките за въздух в предната част са бляскаво черни, докато задната броня се отличава с нов, по-отчетлив дизайн с панел на дифузора в сиво Galvano Grey. Емблемите GTX са разположени на калниците, вратите и задната част, а свед възможностите за избор на лакови покрития са бяло Metallic Glacier White, сиво Metallic Manganese Grey, сиво Solid Moonstone Grey, сребристо Metallic Scale Silver, синьо Metallic Stonewashed Blue и новия атлетичен нюанс в червено Metallic Kings Red.

Изключителен простор в интериора. Благодарение на оптимизираната архитектура на изцяло новата модулна платформа за модели с електрическото задвижване (MEB) на Volkswagen, заложена в основата за моделите ID.4, вътрешното пространство на модела е изключително обширно и практично. Техническите компоненти заемат много малко място в общия обем на каросерията, а дължината на междуосието е цели 2,77 метра. Вследствие на това, обемът на интериора и субективното усещане за простор и свобода са сравними с тези при конвенционалните SUV модели от горния клас. Меките форми и семплият дизайн подчертават ефирното усещане за простор, а арматурното табло сякаш плава в пространството, отделено напълно от централната конзола. Гъвкавата конфигурация на елементите създава усещане за ред, а разположената между предните седалки допълнителна централна въздушна възглавница се активира в случай на страничен сблъсък и допълнително повишава и без това високото ниво на пасивна безопасност.

Изключителна практичност. Багажното отделение на ID.4 GTX е с обем 543 литра, който може да бъде увеличен до 1575 литра (до тавана) след сгъване на облегалките на задните седалки. Топмоделът в гамата разполага и със сгъваем теглич с електромеханизъм и може да тегли прикачен товар с тегло до 1400 килограма (със спирачки, при наклон от 8%). При движение по хлъзгава повърхност като сняг или мокра трева, електрическата система за двойно предаване с два двигателя осигурява мощно сцепление, особено в режим Traction.

Цветове и тапицерии. Интериорът се отличава с нова цветова схема, която подчертава яркия характер на ID.4 GTX със своя елегантен и модерен стил с осезаема спортна нотка. Преобладаващият цвят е черен. Горната част на таблото и вложките от изкуствена кожа във вратите са издържани в X-Blue - тъмен нюанс на синьото, който отразява екологичната природа на новия модел. Червените контрастни шевове на седалките от своя страна са класически символ на мощ и спортен дух. Воланът, кормилната колона, рамките на екраните и вложките на вратите блестят в елегантно черно. Емблемата на GTX се откроява върху волана, панелите на праговете и под формата на перфорации - в горната част на облегалките на предните седалки. Педалите от неръждаема стомана са с характерния за всички модели в ID. семейството Play & Pause дизайн.

Богато оборудване. Стандартното оборудване на ID.4 GTX включва амбиентно вътрешно осветление с възможност за избор на 30 цвята, отопляем кожен волан и разделно сгъваеми облегалки на задните седалки. Тапицериите без съдържание на животински материали са изпълнени в съчетание от текстилна материя с червени шевове и вложки от изкуствена кожа на страничните опори и в горната част на облегалките. И двете предни седалки имат индивидуално регулируеми подлакътници от вътрешната страна.

Седалки със сертификат за одобрение от AGR. По желание на клиента Volkswagen може да предложи и своите първокласни спортни седалки с високи странични опори, интегрирани подглавници, декоративни елементи и кантове. Те са оборудвани с функции за електрическо регулиране на настройките с функция за запаметяване, лумбална опора и функция за масаж и притежават сертификат за одобрение от независимата германска организация от медицински експерти по ортопедия AGR (Aktion Gesunder Rücken e. V. - Инициатива за подобряване здравето на гърба). Първокласните спортни седалки също не съдържат никакви материали с животински произход – страничните опори са облицовани с изкуствена кожа, а тапицерията на централните части е от ArtVelours. Това е микрофибърна тъкан с 20% съдържание на рециклирани суровини като стари пластмасови бутилки например. На облегалките на предните седалки има и перфорирана емблема ID.

Допълнително комфортно оборудване. Подобно на другите версии в гамата на ID.4, за новия ID.4 GTX се предлага богат палитра от допълнителни пакети оборудване - Design, Comfort, Infotainment, Assistance и Sport, всички от които се предлагат и във варианти Plus. Пакетите Design и Comfort включват допълнения и удобства като голям панорамен покрив с механизъм за отваряне с плъзгане и накланяне, акустично стъкло на предните странични прозорци, тонирани задни прозорци, отопляеми предни седалки, климатична инсталация Climatronic с дву- или тризонално управление и много практична централна конзола. За багажното отделение се предлага двоен под, който елиминира прага при товарене, преградна мрежа и мрежа за фиксиране на багажа.

Концепция за управление на функциите с два екрана. Ергономичната концепция в ID.4 GTX е едновременно максимално изчистена и интуитивна. Арматурното табло е проектирано без физически бутони и превключватели, което му придава леко, елегантно и свръхмодерно излъчване. Чрез сензорните панели на мултифункционалния волан, водачът може да управлява картината на разположения зад него компактен дисплей с диагонал 5,3 инча, показващ най-важната информация. Големият превключвател отдясно се използва за избор на профилите на шофиране, а в средата на таблото е разположен сензорният екран на навигационната система, телефонните функции, мултимедията, асистиращите системи и настройките на автомобила. Той се предлага стандартно с дисплей с диагонал 10 инча, а в пакета Infotainment Plus е включен екран с диагонал 12 инча. Стандартната функция за гласов контрол на функциите „Hello ID.“ с естествени фрази, която може да обработва голям брой команди в разговорен стил, формира второто ниво на управление. Благодарение на връзката с интернет, системата може да използва съдържащите се в облака знания и информация.

Иновативни технологии в интериора. Иновативните светлинни технологии в интериора допълват новата концепция за контрол на функциите – включената в стандартното оборудване ID.Light под формата на тясна LED лента под предното стъкло осигурява интуитивна помощ за водача в различни ситуации чрез лесно разбираеми светлинни ефекти – например при завиване или при получаване на съвети от функцията Eco Assistance.

Нead-up дисплей с добавен реалност. Пакетът Infotainment Plus включва head-up дисплей с добавена реалност, който обединява най-важната за водача информация с реалната външна среда чрез триизмерна графика на изображенията. Маркировките на асистиращите системи и насоките за водене по маршрута от навигационната система изглежда „плават” на около десет метра пред автомобила в директното полезрение на водача. Всички символи са разположени перфектно в съответствие с външната обстановка и се показват в динамична форма. Системата включва и втори плосък прозорец за изобразяване на различна традиционна информация за пътуването. Със своя head-up дисплей с разширена реалност, Volkswagen бе първият автомобилен производител в световен мащаб, който успя да внедри тази авангардна технология в сегмента на компактните електрически SUV модели.

Aкумулаторна батерия и възможности за зареждане

Капацитет на батерията 77 кВтч. ID.4 GTX е наистина универсален модел, който може да се справи уверено дори с дълги пътешествия. Акумулаторната батерия с нетен капацитет от 77 кВтч и тегло 486 килограма използва корпус от алуминиеви профили и здрава рамка, в която са поместени общо дванайсет модула, всеки от които с 24 акумулаторни клетки с гъвкава външна обвивка. Основата на корпуса на акумулаторната батерия е с вградени водни канали за контрол на температурата на модулите. Volkswagen гарантира, че батерията ще разполага с поне 70% от първоначалния си капацитет след осемгодишен период на експлоатация или пробег от 160 000 километра.

Зарядна екосистема. В рамките на концепцията We Charge, Volkswagen предлага на своите клиенти универсален пакет за удобно, свързано и устойчиво зареждане на техните електромобили в Европа. По този начин те разполагат с идеално решение във всяка ситуация - независимо дали са на дълго пътешествие, на кратка обиколка в почивните дни или следват ритъма на работното ежедневие. Приложението We Connect ID. осигурява лесен, бърз и удобен достъп до включените в екосистемата на We Charge зарядни станции.

Функция за бързо зареждане с прав ток. Чрез We Charge клиентите на Volkswagen получават достъп до една от най-големите мрежи от зарядни станции в Европа, която в момента вече включва над 200 000 пункта за зареждане. Чрез стандартния кабел Mode 3, ID.4 GTX може да използва зарядни станции с променлив ток (AC) с мощност до 11 кВт. При използване на бързозарядна станция с прав ток, като тези в мрежата на IONITY е Европа например, новият модел може да използва зарядна мощност до 125 кВт и да презареди за следващите 300 километра (според WLTP) в рамките на около 30 минути. Volkswagen прави сериозни инвестиции в развитието на европейската мрежа от бързозарядни станции и работи със своите партньори за изграждане на мрежа от 18 000 пункта за зареждане в периода до 2025 година.

ID. Charger за зареждане в домашни условия. Собствениците на новия ID.4 GTX могат да зареждат своите автомобили и в личния си гараж. Процесът на зареждане е още по-удобен при използване на зарядната станция ID. Charger, която е на разположение за покупка от клиентите в дилърската мрежа на Volkswagen, както и онлайн. Стенният заряден модул (Wallbox) се предлага в три версии, всяка от които със зарядна мощност до 11 кВт. Зарядното устройство ID. Charger се осигуряват от компанията MOON в състава на Volkswagen Group.