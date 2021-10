Байерн се отпуши, а Жалгирис копае ново дъно

FINAL | 73-75 | #ZALBAY



We made it! We got our first win! 💪



And what a comeback by #Lucic



📊 #FCBB Topscorer

17 PTS 4 REB #Lucic

15 PTS 4 REB @Deshaunthomas_0

14 PTS @DHilliard6X

11 PTS 5 AST #Walden

8 PTS 7 REB @Rated_Aug #FCBB #WeBallTogether pic.twitter.com/a36pMM2Hj1