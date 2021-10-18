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ЦСКА 1948 0:0 Берое

  • 18 октомври 2021 | 19:56
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Отборите на ЦСКА 1948 и Берое игрят при 0:0 в последния мач от 11-ия кръг на efbet Лига. При успех домакините от София ще се изкачат над зоната на изпадащите, докато старозагорци ще утвърдят мястото си в топ 6, ако победят днес.

ЦСКА 1948 0:0 БЕРОЕ

Стартови състави:

ЦСКА 1948: 29. Даниел Наумов, 6. Деян Лозев, 87. Симеон Петров, 3. Димитър Пиргов, 24. Лазар Марин, 18. Ивайло Чочев, 10. Георги Русев, 20. Ангел Бастунов, 33. Галин Иванов, 77. Крум Стоянов, 9. Денислав Ангелов

Берое: 33. Генадий Ганев, 5. Омар Сако, 6. Александър Цветков, 10. Даниел Генов, 11. Алюн Фол, 17. Реян Даскалов, 19. Александър Василев, 20. Стив Фуртадо, 21. Кийлън Лебон, 27. Абубакар Тунгара, 30. Серкан Юсеин

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