Hyundai обра наградите с Tucson, IONIQ 5 и i20 N

Hyundai TUCSON бе коронясан за „Автомобил на годината“ на наградите Carbuyer за най - добър автомобил през 2022 г. • TUCSON също е обявен за „Най -добър семеен автомобил“ и „Най-добър хибрид“ • IONIQ 5 печели награди „Най-добър служебен автомобил“, „Най-добър семеен електрически автомобил“, „Най-добре проектиран автомобил на годината“ и „Иновация на годината в автомобилната индустрия“, отличени и на 2021 News UK Motor Awards • i20 N е признат за „Най-добър хотхеч“ за 2022 г. Hyundai Motor събра осем награди с три модела на 2022 Carbuyer Best Car Awards и 2021 News UK Motor Awards.

Отличията включват изцяло новия Hyundai TUCSON, обявен от Carbuyer за „Автомобил на годината“. В допълнение към престижната титла, TUCSON е признат и за „Най-добър семеен автомобил“ и „Най-добър хибриден автомобил“. Редица иновации и акценти допринесоха за това Hyundai TUCSON да спечели три титли. Компактният SUV се предлага с най-широката гама от електрифицирани двигатели в своя сегмент, включително Hybrid, Plug-in Hybrid и 48V Mild-Hybrid. TUCSON се отличава със своя параметричен и смел дизайн и безпроблемно съчетава динамика и ефективност. Освен това най-добрите в класа си функции за безопасност на TUCSON, като автономна аварийна спирачка (FCA) и асистент за предотвратяване на сблъсък с обекти в сляпата зона (BCA), поддържат увлекателното му шофиране.

Наградите на Carbuyer за 2022 г. също отличиха Hyundai i20 N като „Най -добър хотхеч“, а изцяло електрическият Hyundai IONIQ 5 като „Най-добър служебен автомобил“ и „Най-добър семеен електрически автомобил“.

Екипът от експерти на Carbuyer строго тества всеки модел и оценява победителите спрямо техните съперници на пазара по отношение на цена, динамика, комфорт, безопасност и практичност. Британските автомобилни журналисти гласуваха На всичкото отгоре, на 2021 News UK Motor Awards, IONIQ 5 спечели и титлите „Най-добре проектиран автомобил на годината“ - надминавайки Aston Martin V12 Speedster и Maserati MC20 - и „Автомобилни иновации на годината“ – благодарение на Premium Relaxation Seats и технологията Vehicle-to-Load (V2L).

Тези награди бяха оценени от експертна група от журналисти по автомобилисти от Driving.co.uk, The Sunday Times, The Sun и списанието The Times LUXX.