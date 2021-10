Барселона излъга Везенков и Олимпиакос в спиращ дъха шедьовър в "Палау Блауграна"

🚨 FINAL Barça 79-78 @olympiacosbc



YES! 🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌



😤 We survive a great thriller at home!



🤩 @PierreOriola amb els tirs lliures decisius



🔵🔴#ForçaBarça! pic.twitter.com/UlUsNiFA9B