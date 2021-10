Роналдо след двата рекорда: Същата гордост както винаги

O mesmo orgulho de sempre na hora de representar o meu país e de marcar com as nossas cores. Mais um teste, mais um ensaio, seguimos juntos na ambição, no sonho e no rumo inamovível que traçámos: marcar presença no histórico Mundial do Catar em 2022! 🇵🇹💪🏽 pic.twitter.com/2S1BjJRrSM