MINI променя съдби

Още от раждането на марката през 1959 г. всичко в MINI е свързано с постигане на повече с по-малко и намиране на най-креативните начини за оползотворяване на пространството. При актуалната кампания на британската премиум марка става дума за нещо повече. #BIGLOVE е израз на изживяното разнообразие във всичките му форми и приветства свежото мислене и новите идеи, откъдето и да идват те. Като част от IAA Mobility 2021 в Мюнхен, марката MINI представи своя път към по-устойчива мобилност и по-приобщаващо бъдеще за всички под мотото „We´re all different, but pretty good together.“

Под мотото „BIG LOVE from Munich“ MINI допринесе за съживяването на бившата индустриална зона „Sugar Mountain“ в предградията на Мюнхен, където фокусът е поставен върху творчеството, самореализацията и общността. Районът на бившия завод за бетон сега се подобрява с многоцветна стенопис на старата работна кула, който живеещата в Лондон художничка Лаквена Мацивер е проектирала специално за този случай. Художественият стил на Ланквена е базиран на смелите изрази и ярките цветове. Тя иска да направи изкуството достъпно за всички. Поради това тя твори в общественото пространство и по този начин достига с изкуството си до хората, които иначе не биха имали достъп до него. Този подход я превръща в идеалният партньор за MINI и се предава в посланията на нейната цветна стенопис с думите „DIFFERENT BUT GOOD TOGETHER“ и „BIG LOVE“, която също ще украси района на Оберсендлинг в Мюнхен след IAA Mobility 2021.

Sugar Mountain поставя началото на IAA кампанията "Big love from Munich", при която приятелите на MINI участват в множество събития. Вълнуващи срещи на World Club Tennis Court, надпревари на BMX-Pumptrack или трикове на Jam-Skate-Park – те имат много място и възможности да се занимават със спорт или да докажат своя напълно индивидуален стил. Имаше и възможност да подобрят своите DJ умения в DJ-Set-Masterclass.

Авантюристите и любителите на природата успяха да тестват специалния модел на покривната палатка от марката AUTOHOME, предназначена за MINI Countryman, и да прекарат нощта в градски къмпинг. Покривните палатки, изработени за първи път от рециклирани материали, са направени от бутилки, събрани от морето и напълно отговарят на дизайна на марката и пионерския дух на MINI, според който всеки ден предлага нови устойчиви приключения и перспективи.

Кампанията IAA BIG LOVE на MINI продължава в MINI Pavillon на Ленбахплац в Мюнхен. Там посетителите могат да участват в множество мероприятия – от кулинарни до спортни. С дизайна на британския моден дизайнер Пол Смит MINI Pavillon се превърна във вълнуващо и разнообразно място за свежи идеи. MINI STRIP, една специална изработка на Пол Смит в сътрудничество с MINI, беше посветено изцяло на темите устойчивост и иновации за по-голяма защита на околната среда. В този дух MINI STRIP се фокусира върху иновативен подход към темата за устойчивостта в автомобилното производство. Под лайтмотива „Simplicity, Transparency, Sustainability“ автомобилът представя вдъхновяващи идеи за устойчив подход към автомобилния дизайн.

Посетителите също така имат възможност да се информират за бъдещия дизайн на индивидуалната мобилност и градските жилищни пространства в изложби и Panel Talks с дизайнери и визионери от креативни Tech-Startups, които се финансират като част от MINI Start-up Accelerator URBAN-X. Представените идеи бяха обсъдени на живо с лидери мнение от платформата „The Sooner Now“ под мотото „Градът на утрешния ден се създава днес“.

Съвместният обмен между визионери и MINI Community по време на IAA Mobility 2021 в Мюнхен е свързан с темите на нашето време, които са решаващи за MINI: градска мобилност, устойчивост, космополитизъм и индивидуалност. Така ориентираната към бъдещето марка оставя след себе си положителни импулси и едно чувство, което остава - #BIGLOVE.