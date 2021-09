Диджей Снейк се оплака, че ПСЖ използва неправомерно музиката му

Френският диджей Снейк обвини футболния клуб Пари Сен Жермен, на който той е фен, че използва неправомерно неговото произведение 'Intro Mixed' при излизането на играчите на тима на стадион "Парк де Пренс" и така е нарушена близо 30-годишната традиция те да се появяват пред феновете под звуците на 'Who Said I Would' на Фил Колинс. Сагата с двете музикални парчета започна това лято, като диджей Снейк е чул хитовото си парче за първи път на мача на 14 август със Страсбург и отново при домакинството на Клермон миналата събота.

"Позволих саундтрака на 'Intro Mixed' да бъде използван във видеото при представянето на Лионел Меси", заяви 35-годишният диджей, който е родом от Париж. "Но след това забелязах, както всички останали, че музиката ми се използва и при излизането на играчите на терена, което не е правилно. Не искам да руша имиджа на клуба, като говоря по тази тема, но като фен не мога да приема ситуацията и отхвърлянето на песента на Фил Колинс. Всички знаете колко много обичам цветовете на Пари Сен Жермен", коментира диджей Снейк в социалните мрежи.

Пред "Льо Паризен" от Пари Сен Жермен заявиха, че не са се отказали от хита на Колинс, който звучи вече 29 години на "Парк де Пренс", но са готови да приемат нещо ново. "Това не беше грешка. Ние сме много привързани към тази песен и нашето желание не е да я премахнем от мачовете ни", коментира Фабиен Алегре, директор по диверсификацията в клуба.

"Не смятам, че е проблем да използваме 'Go West' на “Пет Шоп Бойс” или песента на Фил Колинс. Хората много харесват музикалния ни избор. Но трябва да направим и промени. Нека не спираме клуба в неговото развитие със зацикляне в миналото", добави Алегре.

Пари Сен Жермен е лидер в класирането в Лига 1 с максималните 15 точки от 5 мача, а в сряда звездната селекция на Маурисио Почетино започва участието си в Шампионската лига с гостуване на белгийския Брюж.