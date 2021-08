Трой Дийни напусна Уотфорд след 11 години в клуба

Нападателят Трой Дийни напуска Уотфорд. Договорът на капитана беше до следващото лято, но от клуба се съгласиха да освободят играча, с когото не беше планирано подновяване на контракта.

Веднага след това футболистът подписа като свободен агент с Бирмингам и ще продължи кариерата си в Чемпиъншип.

33-годишният Дийни прекара 11 години във Уотфорд и изигра 419 мача за клуба, в които отбеляза 140 гола.

OFFICIAL: Birmingham have signed striker Troy Deeney on a two-year deal following his release by Watford. pic.twitter.com/9rbZRahmB9