Как до се подготвим за офроуд приключение

SUV-овете и чистия офроуд автомобилен сегмент набира популярност в последните години. Всички тези автомобили се характеризират с тяхната сравинетелно висока колесна база и като цяло имат включено постоянно или превключваемо задвижване на всички колела. Това е идеална конфигурация за придвижване дори и когато асфалтовите пътища са зад Вас. За да имат контрол, на меки и кални повърхности, чакъл, баласт и дори скалист терен, офроуд начинаещите по-специално, трябва да спазват няколко основни правила. В края на краищата, за разлика от обществените пътища, в гората няма пътна помощ за ремонт на пострадали автомобили, които да възстановят работа му за кратък период от време.

Off-road операциите са основния фокус на гумите General Tire. Марката се разглежда като експерт в 4х4. „Автомобилните производители трудно разбират дали техните автомобили някога са се движили по off road пътища“ споделя Матиас Барц, Бизнес Дивелопмънт Мениджър на General Tire. „Така че в завода все повече SUV-ове се оборудват с автомобилни гуми за шосейни пътища, включително и истински off road превозни средства и пикапи. Проблемът е, че тези гуми не са достатъчно устойчиви на повреди, а също нямат необходимото сцепление при загуба на контакт с пътя“. Така че, ако планирате да шофирате off road не можете да продължите, без да замените гумите. Известни производители като General Tire имат гуми за всички терени в своята продуктова линия, които могат да предложат балансирано представяне както на пътя така и извън него. „Специалните off road продукти като Grabber AT3 посрещат ежедневните очаквания на модерните SUV-ове, пикапи и off road автомобили, с предимството на отлично предаване на задвижващите и спирачни сили дори без контакт с пътя, благодарение на многобройните ръбове за сцепление върху протектора, които се захващат за всякакъв вид терени“ добавя Анджелика Какарес, 4х4 Продуктов Мениджър в Continental.

Ако не искате да пропуснете приключението на off road шофирането във екстремни условия, трябва да обмислите използването на специалист. “Тези гуми са предназначени предимно за използване по неутъпкани пътища“. Казва Барц „ Истинската гума за кални пътища осигурява добра производителност дори в дълбока кал, със своята проектирана стабилност и твърди протекторни блокове, които предпазват срещу наранявания на страницата от предмети на пътя и извън него“.

За да осигурим максималсо сцепление на пътя и извън него, Матиас Барц препоръчва коригиране на налягането според условията на употреба: „Информацията предоставяна от производителя на автомобили в оперативните ръководства разглежда движение по пътища. На груби терени, контактът с пътя ще се подобри при намаляване на налягането с около 10%. Това ще увеличи контактната площ и сцеплението. На пясък, понижаването на налягането може да достигне от 25% до 40%. На много меки повърхности, налягането може да бъде понижено до 50% в сравнение с препоръките на производителя“.

Поради дългата си история в off road индустрията експертизата на General Tire, отива отвъд гумите. „Ако автомобилът ти е заседнал в калта, е време да останеш спокоен. Някой прости трикове ще ти помогнат да продължиш пътуването си“, препоръчва Матиас Барц. „Всичко, което помага на гумите да увеличат сцеплението си е полезно. Например, може да опиташ да отстраниш калта от колелетата с помощта на лопата. Или можеш да поставиш стелките от автомобила си под колелата. В пущинака, можете да използвате дори пръчки. Друг вариант е да опитате да включите страниците на гумата, внимателно използвайки странични движения на кормилното управление“.

В най-лошия случай, автомобилът ви трябва да е оборудван с комплект за спасяване.Това включва ръкавици, лебедка с въже, колан или верига, като идеалния случай включва лопата, брадва и колан за защита на дърво. „ Коланите могат да бъдат закрепени към точки за захващане с лебедки“, казва Барц. „За да направите това, винаги се проверява дали дървото е достатъчно стабилно, както и използвате колана, за да защитите ствола му“. За автомобили без лебедка, експертът съветва да не се използва крик. „Използването на крик може да бъде много опасно в off road условия, особено ако нямате опит с него. Освен това стабилната основа е от съществено значение“.

Подемните торби са донякъде неизвестна алтернатива – големите PVC торби пълни с въздух или отработени газове, бързо могат да повдигнат превозното средство и да го върнат на пистата. Те са скъпи, но сравнително леки удобни за употреба.