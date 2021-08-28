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Югозападна Трета лига: Пирин (Разлог) - Банско 0:0
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  3. Пирин (Рз) 0:0 Банско (гледай на живо)

Пирин (Рз) 0:0 Банско (гледай на живо)

  • 28 август 2021 | 18:01
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Пирин (Разлог) и Банско играят един срещу друг в мач от 5-ия кръг на Югозападната Трета лига при резултат 0:0. Двубоя може да наблюдавате на живо по Sportal.bg и Sportal TV.

ПИРИН (РЗ) 0:0 БАНСКО

Стартови състави:

Пирин (Рз): 1. Мирослав Бурдин, 5. Борислав Сандев, 7. Георги Фикийн, 4. Георги Цеклеов, 9. Красимир Шапкаров, 10. Николай Хаджиниколов, 21. Николай Димиров, 6. Радослав Лефтеров, 2. Христо Костов, 8. Цветан Варсанов, 17. Росен Падарев

Банско: 12. Атанас Тъпигьозов, 20. Марио Димитров, 2. Йордан Лечов, 5. Борис Божинов, 3. Костадин Слаев, 10. Борис Галчев, 15. Костадин Василев, 19. Димитър Стоев, 14. Веско Весков, 9. Денис Ангелов, 21. Борислав Хазуров

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