Циципас - Мъри и още любопитни мачове от 1-ви кръг на US Open

Some 🔥 first-round matches this year at the #USOpen



🇬🇷 Tsitsipas v. Murray 🇬🇧

🇷🇺 Medvedev v. Gasquet 🇫🇷

🇪🇸 Bautista Agut v. Kyrgios 🇦🇺

🇳🇴 Ruud v. Tsonga 🇫🇷

🇬🇧 Norrie v. Alcaraz 🇪🇸

🇺🇸 Isner v. Nakashima 🇺🇸