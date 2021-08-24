Георги Кабаков ще свири срещата между Левски и Берое (всички съдийски назначения)
Станаха ясни съдийските назначения за предстоящия 6-ти кръг от efbet Лига. Дербито между Левски и Берое ще бъде водено от Георги Кабаков, а Георги Димитров ще свири срещата между Черно море и ЦСКА - София. Ето всички съдийски назначения:
Дисциплинарната комисия отложи разглеждането на случая между Манолев и Юга
26, Авг 2021 г. Четвъртък 18:00 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Ботев
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Мартин Емилов Венев
СН: Петър Стоянов Петров
27, Авг 2021 г. Петък 18:45 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК ЦСКА 1948
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Красимир Владимиров Миланов
СН: Николай Георгиев Ангелов
27, Авг 2021 г. Петък 21:00 ч.
ФК Арда - ФК Локомотив 1929
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Стоян Христов Денев
28, Авг 2021 г. Събота 18:45 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Локомотив 1926
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Йото Валентинов Гарабедов АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Георги Василев Йорданов
28, Авг 2021 г. Събота 21:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Берое
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Петър Николов Джугански
СН: Радан Василев Мирянов
29, Авг 2021 г. Неделя 18:45 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Николай Тодоров Петров
29, Авг 2021 г. Неделя 21:00 ч.
ФК Пирин АД - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Стоян Маринов Алексиев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.