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  3. Георги Кабаков ще свири срещата между Левски и Берое (всички съдийски назначения)

Георги Кабаков ще свири срещата между Левски и Берое (всички съдийски назначения)

  • 24 август 2021 | 16:12
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Станаха ясни съдийските назначения за предстоящия 6-ти кръг от efbet Лига. Дербито между Левски и Берое ще бъде водено от Георги Кабаков, а Георги Димитров ще свири срещата между Черно море и ЦСКА - София. Ето всички съдийски назначения:

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26, Авг 2021 г. Четвъртък 18:00 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Ботев
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Петър Николов Джугански    АС2:    Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:    Йото Валентинов Гарабедов    ВАР:    Димитър Димитров Димитров    АВАР:    Мартин Емилов Венев
СН:    Петър Стоянов Петров     
 
27, Авг 2021 г. Петък 18:45 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Владимир Вълков Вълков    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет    ВАР:    Георги Кънчев Димитров    АВАР:    Красимир Владимиров Миланов
СН:    Николай Георгиев Ангелов     
 
27, Авг 2021 г. Петък 21:00 ч.
ФК Арда - ФК Локомотив 1929
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ:    Иво Венциславов Андреев    ВАР:    Ивайло Красимиров Ненков    АВАР:    Иво Николаев Колев
СН:    Стоян Христов Денев     
 
28, Авг 2021 г. Събота 18:45 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Локомотив 1926
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Йото Валентинов Гарабедов    АВАР:    Станислав Лазаров Станев
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
28, Авг 2021 г. Събота 21:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Берое
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Петър Николов Джугански
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
29, Авг 2021 г. Неделя 18:45 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС:    Георги Кънчев Димитров    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Димитър Русенов Русев
4-ТИ:    Георги Димитров Давидов    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Милен Дончев Арабаджиев
СН:    Николай Тодоров Петров     
 
29, Авг 2021 г. Неделя 21:00 ч.
ФК Пирин АД - ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мартин Иванов Димитров
4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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