Георги Кабаков ще свири срещата между Левски и Берое (всички съдийски назначения)

Станаха ясни съдийските назначения за предстоящия 6-ти кръг от efbet Лига. Дербито между Левски и Берое ще бъде водено от Георги Кабаков, а Георги Димитров ще свири срещата между Черно море и ЦСКА - София. Ето всички съдийски назначения:

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