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11-те на ЦСКА 1948 и Черно море

  • 21 август 2021 | 17:41
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11-те на ЦСКА 1948 и Черно море

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА 1948 и Черно море. Двата тима се изправят един срещу друг в сблъсък от 5-ия кръг еfbet Лига.

ЦСКА 1948 - ЧЕРНО МОРЕ 0:0

Стартови състави:

ЦСКА 1948: 29. Даниел Наумов, 44. Костадин Илиев, 87. Симеон Петров, 25. Георги Ангелов, 66. Стивън Кирилов, 22. Димитър Илиев, 18. Ивайло Чочев, 88. Мартин Хайдаров, 7. Марио Топузов, 11. Денислав Александров, 10. Георги Русев

Черно море: 22. Георги Георгиев, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 6. Виктор Попов, 2. Цветомир Панов, 23. Пабло Гарсия, 71. Васил Панайотов, 77. Стефан Велев, 29. Файсел Касми, 15. Леандро Андраде, 72. Родриго

СЪДИЯ: В. Железов 
СТАДИОН: "Васил Левски"

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