Варди даде успешен старт на Лестър и в Премиър лийг

34-year-old Jamie Vardy has more Premier League goals than:



✅ Cristiano Ronaldo

✅ Dennis Bergkamp

✅ Eric Cantona

✅ Fernando Torres

✅ Ryan Giggs

✅ Didier Drogba

✅ Ole Gunnar Solskjaer

✅ Carlos Tevez

✅ Eden Hazard

✅ Luis Suarez pic.twitter.com/uHFH9488Xg