Инна Ефтимова не успя да продължи към полуфиналите на 100 метра

Six women go sub-11 in the women's 100m heats 🔥



10.78 @majo10s70 🇨🇮 = African record

10.82 @FastElaine 🇯🇲

10.84 @realshellyannfp 🇯🇲

10.91 @ajletta 🇨🇭national record

10.95 @MKambundji 🇨🇭

10.96 @daryllneita 🇬🇧#Tokyo2020 pic.twitter.com/A8jR6qA53p