MINI представи юбилеен John Cooper

Името на редения преди 98 години Джон Купър, е символ не само на големи успехи във Формула 1, но и на традиционния спортен дух на марката MINI. Преди 60 години Джон Купър поставя основите на легендарните състезателни успехи на classic Mini. Това е началото на сътрудничеството между MINI и семейство Купър, което продължава и до днес. Общата история се простира от първото Mini Cooper, представено през септември 1961 година, и достига до спортните модели John Cooper Works модели в актуалната гама.

За да отбележи юбилея, британската премиум марка представя специален модел на MINI 3 врати, който комбинира завръщане към историята с най-модерни технологии. MINI Anniversary Edition е знак на почит към Джон Купър, който ни напусна през 2000 година, и доказателство за това как днес се радваме на максимална радост от шофирането с неговото име в премиум сегмента на малките автомобили.

Ексклузивните дизайнерски елементи и оборудване превръщат Anniversary Edition в атрактивно предложение за почитателите на MINI по целия свят, които изпитват страст към спортната история на марката, тясно свързана с името на Джон Купър. Специалните модели ще се предлагат като MINI Cooper и MINI John Cooper Works. Производството е лимитирано до 740 броя за целия свят. Броят на екземплярите от този специален модел е свързан със стартовия номер 74, обозначен върху classic Mini Cooper при първото му успешно представяне на състезателната писта.

Джон Купър заслужава своя статус на пионер в моторните спортове в началото на 50-те години на миналия век със спортни автомобили със средноразположен двигател, с които прави революция във Формула 1. Идеята му, която се използва и до днес, е разполагането на двигателя зад водача вместо пред него, и тя помога на Джак Брабъм да си осигури две световни в състезанията от Формула 1 през 1959 и 1960 година.

Със своята склонност към неортодоксални решения, Купър прилича на своя приятел и колега дизайнер Алек Исигонис, който от своя страна предизвиква революция в сегмента на малките автомобили с classic Mini. Джон Купър веднага разпознава спортния потенциал на компактния модел с 4 места и инициира създаването на малка серия автомобили с по-големи спирачки и увеличена от 34 до 55 к.с. мощност на двигателя. Така се ражда Mini Cooper, което веднага се превръща в успех. Марката Cooper и изписването на името, оградено с червен пръстен, придобиват известност. Две години по-късно е представено още по-мощното Mini Cooper S, което печели три победи в Рали Монте Карло през 1964, 1965 и 1967 година.

От тогава тунинг комплектите Cooper за серийните автомобили на марката печелят все по-голяма популярност. Още преди въвеждането на пазара на модерното MINI през 2001 година е създадена и марката John Cooper Works. С тази марка Джон Майкъл „Майк“ Купър, синът на шефа на екипа от Формула 1, продължава своето сътрудничество с MINI.

От 2008 година моделите John Cooper Works са на върха на моделната гама на MINI – сега с мощност до 225 кВт/306 к.с. и технологии на окачването, разработени на базата на опита от моторните спортове. Съвместната спортна кариера на MINI и John Cooper Works се затвърждава от общо шест успеха в рали Дакар през последните години. При последното поколение Чарли Купър продължава сътрудничеството между семейството и MINI като състезателен пилот и посланик на марката.

Номер 74 на предния капак и вратите на специалните модели, които напомнят за старта на спортната му кариера, тъй като навремето classic Mini Cooper имаше стартов номер 74, когато спечели първата си победа на състезателната писта.

MINI Anniversary Edition комбинира оборудването на John Cooper Works Trim с ексклузивни за модела елементи, които подчертават спортния му характер и подсказват за историческите корени. Така например окачването с честотно селективни амортисьори е комбинирано с 18-инчови John Cooper Works двуцветни алуминиеви джанти Circuit Spoke. Логото "COOPER" е разположено на лайстните на праговете на вратите, на страничните прагове, на задните колони и на централната спица на спортния кожен волан.

Оборудването в интериора на специалния модел включва спортни седалки John Cooper Works с тапицерия Текстил/кожа Carbon Black finish, таван в цвят антрацит, педали от неръждаема стомана и интериорни лайстни Piano Black high-gloss. Червеният пръстен от оригиналното лого на John Cooper е разположен на капака на багажника и на интериорните повърхности от страната на пътника до водача. От страната на водача интериорната повърхност е с подписите на Джон, Майк и Чарли Купър. Ексклузивния характер на специалния модел допълнително се подчертава от вътрешната тапицерия на вратата на водача с емблема с подписа на Джон Купър, изписани на ръка "1 of 740" и думите "60 YEARS OF MINI COOPER - THE UNEXPECTED UNDERDOG".

Ексклузивната и спортна визия на специалните модели може да бъде допълнена с подбрани опции от Оригинални MINI аксесоари. MINI Waistline Finisher в Piano Black допълва атраткивния контраст между черните и белите елементи на екстериора. Другите опции са MINI Sport антена и ауспухови накрайници с карбонова визия. Перфорираните и нарязани John Cooper Works спирачни дискове също се предлагат за MINI John Cooper Works в Anniversary Edition.