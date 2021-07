Интер показа новата фланелка

👕 | NEW JERSEY



The snake is changing its skin so that we’re ready for new challenges on the horizon. We’re thrilled to unveil our Home jersey for 2021/22, the first of its kind with our new crest! ⚫🔵#TheNewSkinOfMilano #IMInter #IMMilano @Lenovo @lenovoitalia #InterXLenovo pic.twitter.com/R8DfVtGAJ5