Николо Мели се завърна в Италия

"Ti avevo detto, Milano, che era un Arrivederci": Nicolò Melli is back, è un grande giorno per l'Olimpia➡https://t.co/ome7RaG0zI



"I'm coming back to a club that represents so much for me": @NikMelli returns highly motivated to Olimpia➡https://t.co/BPqA6mVlO5



⚪🔴#insieme pic.twitter.com/me923WlRnq