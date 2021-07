Новото Polo GTI – модерен спортен автомобил в духа на най-добрите традиции

В автомобилния свят вече близо пет десетилетия съществуват три букви с вълшебно звучене - GTI. От момента на появата на първия GTI модел на марката Volkswagen през 1976 година, това кратко съкращение символизира и гарантира изключителното удоволствие от шофирането в сегмента на компактните автомобили. В гамата на Polo тази прочута абревиатура се появява през 1998 година и Polo става третият модел, удостоен с титлата GTI след Golf и Scirocco. Последното поколение продължава достойно славните GTI традиции и демонстрира нови стандарти в класа на компактните автомобили. Технологичната основа за това се осигурява от модулната платформа за модели с напречно разположени двигатели MQB на Volkswagen. Във всички моделни линии на марката MQB води до значителен технологичен напредък, висока конструктивна устойчивост на каросерията, забележително ниско тегло и отлични деформационни характеристики при удар.

Асистиращата система IQ.DRIVE Travel Assist, която се използва за първи път в Polo GTI, дава възможност за частично автоматизирано шофиране. Системата може да поеме управлението, спирането и ускорението на новия Polo GTI от 0 км/ч до фиксираната горна граница на действие на Travel Assist от 210 км/ч. За контрола на скоростта и дистанцията IQ.DRIVE Travel Assist се обръща към познати системи като адаптивния темпомат ACC, а управлението и позиционирането на автомобила в пътното платно се поддържа от включената в стандартното оборудване на спортния модел асистираща система за поддържане на лентата за движение Lane Assist. Водачът може да активира системата чрез бутона Assist Travel на обновения мулти функционален кожен спортен волан. В активен режим на работа на системата ръцете на водача трябва да останат върху волана, за да се гарантира, че водачът остава напълно отговорен за управлението на автомобила.

Модерната комуникационна свързаност в новия Polo GTI се осигурява от многобройните нови инфотейнмънт системи (на основата на най-новото поколение инфоразвлекателна платформа MIB3.1) с постоянен достъп до разнообразна гама от онлайн услуги. Модулът за мобилна връзка с интернет OCU (Online Connectivity Unit) използва вградена в автомобила eSIM карта и дава възможност за използване на онлайн услугите от гамата на We Connect (на разположение ограничен период от време) и We Connect Plus (на разположение за безплатна употреба в Европа за период от една или три години). Функции като гласов контрол на функциите с естествени фрази, достъп до стрийминг услуги и базирана в облак база от данни за индивидуални настройки чрез „Volkswagen ID“ допълват различните системи на основата на модерната MIB3.1 платформа в зависимост от нивото на оборудването. Употребата на приложения като App-Connect Wireless за Apple CarPlay™ и Android Auto™ вече се осъчествява безжично. Както и при останалите версии на Polo, екраните на контролните прибори пред водача и на инфотейнмънт системата са разположени на в една визуална равнина и така гарантират, че информацията на тях може да се възприема и използва лесно във всяка ситуация на пътя. Блокът на контролните прибори Digital Cockpit Pro впечатлява с по-висока разделителна способност, подобрен контраст и по-интензивни цветове, както и с впечатляващия си екран с диагонал 10,25 инча или 26 сантиметра.

Динамика, съчетана с висока ефективност и умерен разход на гориво

Сърцето на всеки GTI винаги е бил неговият двигател. Подобно на всички свои предшественици, новият Polo GTI използва предно предаване, а бензиновият турбодвигател с модерна система за впръскване на горивото е съчетан с със седемстепенна DSG трансмисия с два съединителя, която е част от стандартното оборудване на спортния модел. Сред технологичните акценти на напречно разположения отпред турбодвигател на новия Polo GTI са характеристики като системата за двойно впръскване на гориво (директно в горивните камери и индиректно във всмукателния колектор, управляващ блок на двигателя с четири основни процесора и система за променливо газоразпределение с електронно управление на хода на всмукателните клапани. Независимо от високите показатели по отношение на мощността, двигателят е впечатляващо ефективен и демонстрира много умерен разход на гориво. Принос в тази насока има и ниското собствено тегло на новия Polo GTI.

Напълно очаквано за пълнокръвен GTI модел на Volkswagen, стандартното оборудване на новото Polo GTI включва и специално създадена за новия модел ходова част с подчертано спортни настройки. Наред с намаляване на клиренса с 15 милиметра, тя гарантира типичното за всеки GTI хармонично съчетание от вълнуваща динамика на пътя, безопасно неутрално поведение и висок комфорт на возене.

Новото Polo GTI вече предлага стандартно и новата матрична система IQ.Light на предните LED светлини, допълнена от осветен елемент в радиаторната решетка като част от дневните светлини. Този елемент от оформлението на новата спортна версия на Polo е своеобразен стилистичен мост към дизайна на напълно електрическите ID. модели на Volkswagen и към новите поколения на успешни модели на марката като Golf, Arteon и Tiguan, които също се предлагат с тази забележителна LED лайстна в решетката. Този характерен за новите модели на Volkswagen детайл се предлага като опция или в зависимост от нивото на оборудването.

Най-впечатляващата промяна в дизайна на задната част на новото Polo GTI са оформените по нов начин задни LED светлини с динамична функция на спирачните светлини и вградените мигачи, които показват промяната в посоката на движение с „движеща” се в съответната посока светлина. Новата броня със специфично за GTI оформление придава на компактния спортен модел още по-внушително излъчване и по-стабилна осанка на пътя. Елементите на обновената адаптивна система на предните светлини AFS (Adaptive Front Lighting System) са интегрирани в страничната част на бронята и са свързани с управлението на основните фарове, създавайки още по-ярък светлинен ефект. В съчетание с матричната система IQ.Light на предните LED светлини те осигуряват много по-хомогенно осветяване на пътното платно и зоните в близост до него. Впечатляващото червено лого GTI на радиаторната решетка, въздушните отвори със структура на пчелна пита и непрекъснатата червена декоративна лента над дневните LED светлини, която отдясно и отляво прелива като червени аеродинамични детайли в матричните LED светлини IQ.Light, оставят своя типичен GTI отпечатък в дизайна на предната част на новия модел.

Новото Polo GTI се предлага в пет цвята на външното лаково покритие – черно Deep Black с перлен ефект, сребристо Smoke Grey металик, червено Kings Red металик, стандартно бяло Pure White и синьо Reef Blue металик. По желание на клиента, последните три разцветки могат да бъдат комбинирани с контрастен черен покрив (Roof Pack). Включените в стандартното оборудване на новия спортен модел джанти са 17-цолови алуминиеви, а допълнително Polo GTI може да се поръча и с 18-цолови алуминиеви джанти.

Доминиращите в интериора цветове са черно, червено, сиво и хром. Облицовките на тавана и страничните колони се отличават с типичното за тапицериите и облицовките на GTI моделите черно Titanium Black. Червените контрастни шевове също са неотменна характеристика на GTI, която краси стандартно предлагания мултифункционален кожен спортен волан, маншона на скоростния лост и тапицериите на седалките. Допълнително предлаганата озвучителна система Beats с мощност 300 V и шест високоговорителя дава пълни възможности за завладяващо акустично преживяване. Усилвателят е разположен компактно под пода на гъвкавото багажно пространство, чиито обем при новото Polo GTI възлиза на 351 литра.