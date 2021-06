Реал Мадрид привлича крило от Франция

25 year old 🇫🇷 forward Guerschon Yabusele of @LDLCASVEL averages in 2020-21 #EuroLeague:



30 GAMES (26 started)

11.0 PTS

52.8 2FG%, 38.4 3FG%, 71.4 FT%

4.2 REB (#30 in the league)

1.2 AST

0.8 STL

0.6 BLK (#19 in the league)

1.5 TOV

11.0 PIR

25.1 MIN