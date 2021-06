Реал Мадрид се разбра с бивш съотборник на Везенков

✍️Real Madrid signed a two-year deal with Nigel Williams Goss,per @chemadelucas.



Former #Olympiacosbc american guard spent this season in Lokomotiv Kuban. #euroleague @NigelWG5 @RMBaloncesto #ligaendesa #vtbl @lokobasket #7dayseurocup #basketball #ACB pic.twitter.com/Dk90wEbomq