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  3. Ас на Созопол е поредният нов в ЦСКА 1948

Ас на Созопол е поредният нов в ЦСКА 1948

  • 13 юни 2021 | 13:40
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ЦСКА 1948 привлече нов футболист в състава си. Благодетелят на клуба Цветомир Найденов обяви поредния трансфер в профила си във Фейсбук. Става дума за 21-годишния Ариф Ферадов, който досега беше част от втородивизионния Созопол. Нападателят е юноша на Локомотив (Пловдив), роден е в Асеновград и направи много силен сезон във Втора лига.

ЦСКА 1948 започна подготовка в Банско
ЦСКА 1948 започна подготовка в Банско

“Добре дошъл на 21-годишния Ариф Ферадов в единствения ЦСКА от София”, написа Найденов.

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