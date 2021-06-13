Ас на Созопол е поредният нов в ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 привлече нов футболист в състава си. Благодетелят на клуба Цветомир Найденов обяви поредния трансфер в профила си във Фейсбук. Става дума за 21-годишния Ариф Ферадов, който досега беше част от втородивизионния Созопол. Нападателят е юноша на Локомотив (Пловдив), роден е в Асеновград и направи много силен сезон във Втора лига.

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“Добре дошъл на 21-годишния Ариф Ферадов в единствения ЦСКА от София”, написа Найденов.