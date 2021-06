Федерер се справи по трудния начин с корав германец

3️⃣ hours and 3️⃣6️⃣ minutes!



At 12:43 am, @rogerfederer slams the door on Koepfer 7-6(5), 6-7(3), 7-6(4), 7-5 to reach the final 16.#RolandGarros pic.twitter.com/bBeZOX3Qgc