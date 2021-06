Най-добрите играчи според Sportal.bg за сезон 2020/21 в НБЛ

Плейофите в Националната Баскетболна Лига определиха шампиона за сезон 2020/21 - Левски Лукойл. Отборът на Константин Папазов вдигна титлата в първенството след успех с 4-1 победи на финала над Рилски спортист. За “Най-полезен играч” на финалите бе определен сърбинът Данило Тасич, който бе най-добрият играч на Левски Лукойл в похода към трофея.

“Синият” триумф е факт: Левски Лукойл е новият шампион в НБЛ

Кои обаче бяха баскетболистите, които разкриха своя потенциал през целия ход на сезона - от първия мач, та чак до последния? Sportal.bg ви разкрива своите фаворити за отделните импровизирани индивидуални категории, а заедно с тях и трите Идеални отбора, в които са поместени най-добре представилите се играчи през кампанията.



Играч на сезона: Данило Тасич - 17.6 точки, 8.6 борби, 3.6 асистенции, 26.0 коефициент на полезно действие

Най-прогресиращ играч: Евгени Хаджирусев (ръст от 5.7 точки, 2.6 борби и 0.9 асистенции от сезон 2019/20)

Най-добра резерва: Венцислав Петков - 12.2 точки, 2.3 борби, 2.7 асистенции, 41% стрелба от тройката

Най-добър защитник: Давонтей Джордан - 2.2 отнети топки

Най-добър гард: Дианте Болдуин - 20.1 точки, 6.1 борби, 8.5 асистенции

Най-добро крило: Данило Тасич

Най-добър център: Николас Карвачо - 13.4 точки, 9.9 борби, 71% стрелба от игра, 21.2 коефициент на полезно действие

Най-добре представил се българин: Христо Захариев - 13.3 точки, 6.0 борби, 3.6 асистенции, 1.7 отнети топки, 42% стрелба от полето

Най-добър треньор: Йордан Янков - бронзови медали с Академик в новобранския си сезон като наставник

Първи идеален отбор:



PG - Дианте Болдуин (Черноморец)

SG - Чавдар Костов (Левски Лукойл)

SF - Христо Захариев (Левски Лукойл)

PF - Данило Тасич (Левски Лукойл)

C - Николас Карвачо (Рилски спортист)



Втори идеален отбор:



PG - Брендън Браун (Рилски спортист)

SG - Павлин Иванов (Рилски спортист)

SF - Васил Бачев (Академик)

PF - Марвин Смит (Черноморец)

C - Кийт Бенсън (Левски Лукойл)



Трети идеален отбор:



PG - Сияни Чеймбърс (Балкан)

SG - Джими Гавин (Берое)

SF - Димитър Маринчешки (Спартак)

PF - Тауан Ейджи (Балкан)

C - Йере Вучица (Академик)

Играчите, които направиха впечатление (с изключение изброените по-горе):



Обрад Томич - 13.6 точки, 7.6 борби

Иван Лилов - 15.4 точки, 3.5 борби, 4.1 асистенции

Николай Стоянов - 14.5 точки, 4.4 борби, 51% стрелба от тройката

Тайрън Бразелтън - 11.6 точки, 5.5 асистенции, 51% стрелба от полето

Алекс Симеонов - 12.1 точки, 5.2 борби, 62% стрелба за две точки

Константин Коев - 13.9 точки, 6.1 борби, 42% стрелба от тройката

Уили Атууд - 14.9 точки, 5.1 борби

Ерик МакГил - 14.2 точки, 4.1 борби, 4.8 асистенции

