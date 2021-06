Зенит се прицели в един от водещите реализатори на Евролигата

🚨And according @MozzartSport Zenit will hunt Jordan Loyd for the new season...



First read @Totalbasketgr 6 days ago✍️ @fabry23lorenzi 🤫😎 #euroleague #abaliga #abaleague #vtbl @zenitbasket @kkcrvenazvezda @Eurohoopsnet https://t.co/NTuAVP05ml