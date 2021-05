Едерсон показа, че е на "ти" с изпълнението на дузпи (видео)

Бразилският вратар на Манчестър Сити Едерсон демонстрира уменията си в изпълнението на дузпи на тренировка на “гражданите” преди финала с Челси в Шампионската лига тази вечер. Стражът на първенеца на Англия наскоро спечели “Златната ръкавица” за най-много "сухи" мрежи във Висшата лига, но изглежда е на “ти” и с изпълнението на удари от бялата точка. Едерсон би 11 дузпи на въпросната тренировка на “гражданите” и реализира 10 от тях, съобщава южноамериканската медия TNT Sports, като в Twitter има и видеа с уменията на полеви футболист на бразилеца.

UM ABSURDO! 🔥 Nossa câmera exclusiva captou o treino de pênaltis que Ederson bateu 11 vezes e só errou UMA! 👏🏼



📹: @ArthurQuezada pic.twitter.com/Gw1Zp8fc2T — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) May 28, 2021

Ederson is ready for penalties in the UCL Final 🎯👀



(via @EPLworld)pic.twitter.com/xhYfuZ90Yy — ESPN FC (@ESPNFC) May 28, 2021