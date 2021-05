Фламенго спечели титлата в щата Рио де Жанейро

Flamengo chega a 21 títulos no século. É o maior campeão do século:



Carioca - 2001, 2004, 2007-09, 2011, 2014, 2017, 2019-21

Liberta - 2019

Recopa Sul-Americana- 2020

Copa do Brasil - 2006 e 2013

Copa dos Campeões - 2001

Brasileiro - 2009, 2019-20

Supercopa - 2020-21