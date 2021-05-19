Тодор Киселичков: Равенството е справедливо

Наставникът на ЦСКА 1948 Тодор Киселичков сподели след равенството 0:0 с отбора на Локомотив (Пловдив), че отборът му е бил доста изморен.

"Стана един истински дерби мач. Двуостър мач. Бяхме доста уморени и изчерпани физически. Футболистите се постараха и изиграха един добър мач. Двубоят с ЦСКА е очакван. Очаквам отборът да се представи добре. За нас е важно да се вдигнем психически и физически до събота. Убеден съм, че футболистите са мотивирани и ще се постараем максимално".