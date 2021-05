Това е новият Tiguan Allspace

Пълна технологична актуализация на удължената версия на Tiguan Асистиращата система Travel Assist подкрепя водача в управлението, спирането и ускоряването на автомобила. Нова структура на оборудването, ново сензорно управление на функциите и опционална звукова система Harman Kardon. Гъвкав и функционален интериор с (опционален) трети ред седалки и място за до седем пътника. Успешна версия с удължена база - от момента на пазарната премиера през 2017 година, в световен мащаб са продадени 1,5 милиона автомобила След обновлението на Tiguan през есента на 2020 година, сега идва ред и на версията с дълго междуосие – актуализираният дизайн, новите системи за контрол и асистенция, първокласните функции като интерактивните матрични LED светлини IQ.LIGHT и сензорните панели за управление на включената в стандартното оборудване автоматична климатична инсталация, издигат Tiguan Allspace на следващото, по-високо ниво. В момента над половината от автомобилите Tiguan (55%), слизащи от поточните линии на марката в световен мащаб, са с удължено междуосие.

По желание на клиента XL версията на Tiguan Allspace може да се превърне в SUV със седем седалки или да предложи 1 920 литра багажно пространство. Предварителните продажби на обновения модел ще стартират през следващите няколко седмици. В Германия той ще се предлага в новите нива на оборудване Life, Elegance и R-Line. Значително актуализирани технологии - новият Tiguan Allspace От момента на старта на производството на удължената версия през 2017 година, от версията с дълго междуосие (LWB) по целия свят са продадени около 1,5 милиона екземпляра. Версията на Tiguan с удължено междуосие, която в Европа се предлага като Tiguan Allspace, може да бъде поръчана и с трети ред седалки - рядка възможност за избор на оборудване в този пазарен сегмент. Тази функция го прави идеален вариант за големи семейства и хора с активен начин на живот. След като неотдавна Tiguan премина през основна визуална и технологична актуализация, сега наред е Tiguan Allspace - с по-отчетлива външност, изцяло цифрови контролни прибори, множество нови технологии, обновена структура на оборудването и пълна комуникационна свързаност.

Неговите качества на просторен SUV си остават непроменени - в конфигурация с пет места, той предлага обем на багажното отделение от 760 до 1 920 литра, а при седемместна конфигурация капацитетът на багажника е между 700 и 1755 литра. Подобно на седалката и облегалката на втория ред, допълнителните седалки на третия ред могат да бъдат сгънати изцяло в пода на багажното отделение, формирайки напълно равна повърхност, която улеснява товаренето. Обновеният модел се предлага с гама от три TSI и два TDI двигателя. По желание или в зависимост от нивото на оборудване, бързата и ефективна смяна на предавките може да се осъществява чрез седемстепенната DSG трансмисия с два съединителя, а опционалната система за двойно предаване 4MOTION предлага оптимално сцепление и стабилност на пътя. Поради промененото оформление на предната част, дължината на Tiguan Allspace е нараснала до 4723 мм (увеличение с 22 милиметра), а размерите на изключително просторния интериор са останали непроменени. Новият дизайн на предницата с оригинална радиаторна решетка и елегантна светлинна графика на фаровете, обновеният модел демонстрира първокласно качество. За първи път Tiguan Allspace може да бъде поръчан с матричната система на LED светлините IQ.LIGHT, а мигачите вече използват LED елементи с „преливаща” функция.

Впечатляващ акцент в предната част добавя и светлинната лента в радиаторната решетка от двете страни на обновената емблема на Volkswagen. Предлага се възможност за избор на три нива на оборудване Специалистите на Volkswagen са преструктурирали и оптимизирали гамата на оборудването на Tiguan Allspace. В бъдеще моделът се очаква да се предлага във версиите Life, Elegance и R-Line. Нивото на оборудване Elegance е наистина елегантна демонстрация на новия Tiguan Allspace с множество хромирани елементи в интериора и отвън, допълнени и от 19-цолови алуминиеви джанти. Водачите със спортен дух от своя страна могат да се насочат към Tiguan Allspace във версията R-Line, чиито отличителни черти включват, но далеч не се изчерпват с мултифункционалния кожен спортен волан със сензорни панели за управление на функциите и R-Line лого, декоративните облицовки в Carbon Grey, контролните прибори Digital Cockpit Pro и 19- или 20-цоловите джанти. Що се отнася до комфорта, предните седалки могат да бъдат поръчани във версията ergoActive с четирипосочно електрическо регулиране на лумбалната опора и функция за масаж. Всички функции за климатизация, отопление и вентилация на включената в стандартното оборудване тризонова автоматична климатична инсталация се управляват чрез новия дигитализиран модул в централната конзола, при който ролята на традиционните въртящите се регулатори и бутони се поема от сензорни панели и плъзгачи.

Водачът вече има избор и по желание може да получава най-важната информация чрез пълноцветния head-up дисплей, който проектира свързаните с шофирането ключови показания като скорост, насоки на навигацията и предупреждения в непосредственото му зрително поле. Вече доказалата качествата си допълнителна система Trailer Assist подпомага ефективно водача при маневриране с ремарке. Максимално допустимото тегло на прикачния товар при версията със задвижване на четирите колела 4MOTION на обновения модел е до 2,5 тона. Асистиращата система IQ.DRIVE Travel Assist, която се използва за първи път в Tiguan Allspace, дава възможност и за частично автоматизирано шофиране. В зависимост от вида на предавателната кутия, системата може да поеме управлението, спирането и ускорението при скорости в диапазона от 0 км/ч (при DSG трансмисия с два съединителя) или 30 км/ч (механична предавателна кутия) до 210 км/ч. За целта Travel Assist обединява функциите на познати системи, сред които адаптивния темпомат ACC (Adaptive Cruise Control) по отношение на контрола на скоростта и дистанцията и включената в стандартното оборудване на модела асистираща система за поддържане на лентата за движение Lane Assist по отношение на контрола върху управлението. Дигитализацията на Tiguan Allspace бележи напредък В сферата на интелигентната свързаност Tiguan Allspace може да се похвали с редица нови инфотейнмънт системи (на основата на новото поколение MIB3), свързани с широк спектър от онлайн услуги.

Модулът за онлайн връзка с интернет (OCU) използва вградена eSIM карта и позволява на потребителите да се възползват от удобствата и възможностите на онлайн услугите на We Connect (създадени за неограничен период на употреба) и We Connect Plus (за безплатно ползване на територията на Европа за период от една или три години). В зависимост от нивото на оборудване, гамата от системи на инфотейнмънт платформата MIB3 се допълва и от функции като гласовото управление с естествени фрази, достъпът до стрийминг услуги и възможността за запаметяване на индивидуални настройки в облак чрез Volkswagen ID. Освен това интеграцията на смартфон приложенията вече ще може да се осъществява безжично чрез App-Connect Wireless за Apple CarPlay™ и Android Auto™. Допълнително предлаганата първокласна озвучителна система, която специалистите на Volkswagen са разработили заедно с Harman Kardon, осигурява забележително акустично преживяване. Кристално чистите високи тонове и дълбокото, богати басово звучене се осигурява от система, включваща събуфер, цифров 16-канален усилвател, 8 плюс 1 висококачествени озвучителни тела и усилвател с обща мощност от 480 Вт. Първокласният звук на всички места в купето се гарантира от четирите озновни настройки на звука, режимът съраунд и перфектно ясното възпроизвеждане на речта.