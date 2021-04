20 години модерно удоволствие от шофирането с MINI

Успех, продължаващ вече две десетилетия: В началото на 2001 г. започва производството на части от каросерията MINI в Суиндон. Малко по-късно - на 26 април 2001 г., първото ново MINI слиза от производствената линия в Оксфорд. Оттогава MINI произвежда повече от 5 млн. премиум автомобила във Великобритания. Само в завода в Оксфорд в момента се произвеждат MINI с 3 врати, MINI с 5 врати и MINI Clubman, както и напълно електрическото MINI Cooper SE - всички заедно на една и съща производствена линия. Председателят на борда на директорите на BMW Group Оливър Ципсе отговаря за производството в завода на MINI в Оксфорд от 2007 до 2008 г. По случай 20-годишнината от началото на производството той казва:

„Поздравления за всички в заводите на MINI в Оскфорд и Суиндън за постигане на този голям производствен успех. Все още имам много хубави спомени от времето си в Оксфорд. Беше истинско удоволствие да работя в дома и сърцето на марката MINI с толкова ангажирани и страстни хора, почти една четвърт от които са посветили тези 20 или повече години на изграждането на нашите автомобили. " В момента над 4500 висококвалифицирани служители работят в заводите на MINI в Оксфорд и Суиндън, включително 130 стажанти. Заедно този силен екип гарантира, че на острова се раждат около 1000 MINI всеки ден - по един на всеки 67 секунди. Питър Уебър, управляващ директор на фабриките на MINI в Оксфорд и Суиндън от 2019 г., добавя: „Изключително горд съм от нашите екипи в Оксфорд и Суиндън и невероятната работа, която вършат. Непрекъснатият им ангажимент и страст през последните 20 години спомогнаха за укрепването имиджа на MINI по целия свят. “

Заводите в Оксфорд и Суиндън имат дългогодишна традиция като производствени обекти: там се строят автомобили в продължение на 65 години (Суиндън) и дори 108 години (Оксфорд). Дълго време това остава извън фокуса на широката публика, но през последните години заводът в Оксфорд се превръща в магнит за туристи. Междувременно отличената с награди обиколка на фабриката на MINI е била посетена от повече от 26 000 фенове на MINI. Заводът в Оксфорд прави енергична стъпка към бъдещето през 2020 г., когато MINI Cooper SE, първият напълно електрически модел на марката, слиза от производствената линия. And that was just the beginning: By the early 2030s, MINI will be the first BMW Group brand whose entire model range will be powered exclusively by electricity. Over the past 20 years, the Oxford and Swindon plants have played a decisive role in making MINI production more sustainable and are indispensable for the BMW Group's strategy to further reduce emissions. Мюнхен / Оксфорд / Суиндон.

