Евертън си тръгна с трите точки от "Емиратс" след грешка на Лено

📋 Tonight's team news...



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @EddieNketiah9 leading the line

🇬🇭 @ThomasPartey22 starts

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @CalumChambers95 at right back



#️⃣ #ARSEVE