Пиоли: Искаме да се върнем към победите на "Сан Сиро"

🗣️ "We still have a lot of pedalling to do”

A recap of Coach Pioli's pre-match presser ahead of #MilanGenoa 📽️



🗣️ "Testa bassa e pedalare"

La versione integrale della conferenza pre-Genoa del Mister è disponibile sull'App ➡️ https://t.co/k2zluita95 #SempreMilan pic.twitter.com/YRWtwNi7ZT