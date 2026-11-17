Футболист може да лежи в затвора, след като ударил нахлуващ фен

Полузащитникът на Йорк Сити Хирам Боатенг може да получи до шест месеца затвор, след като беше обвинен в извършване на престъпление заради удар срещу привърженик на Рочдейл. 30-годишният футболист се изправи пред съда в Манчестър в понеделник, но на първото заседание не беше направено признание за вина. Обвинението е за заплашително и обидно поведение с цел предизвикване на страх или насилие.

Инцидентът се случи на 25 април по време на решаващия мач между Рочдейл и Йорк Сити от последния кръг на Националната лига. Домакините поведоха в 95-ата минута и техни фенове нахлуха на терена, но Йорк изравни в 103-тата минута и си осигури титлата и промоция в Лига 2. При последвалата втора инвазия на терена Боатенг се оказа в конфликт с привърженик. Кадри от случилото се показват как футболистът е повален на земята, а след като се изправя, замахва с юмрук към лицето на запалянкото.

От клуба заявиха, че продължават да подкрепят играча и съдействат на властите за изясняване на обстоятелствата. Петима привърженици бяха арестувани след хаотичните сцени – четирима от Рочдейл и един от Йорк, а Футболната асоциация също започна разследване. Ако бъде признат за виновен по повдигнатото обвинение, Боатенг може да получи присъда до шест месеца лишаване от свобода.

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Снимки: Gettyimages