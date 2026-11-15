Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол

Дунав призова футболната общност в България да подкрепи ремонта на Националната библиотека

  • 15 ное 2026 | 21:21
  • 334
  • 0
Дунав призова футболната общност в България да подкрепи ремонта на Националната библиотека

Футболът е социален феномен и може да бъде обединител около значими обществени каузи. С този призив футболен клуб Дунав от Русе се обърна към професионалните и аматьорските клубове, футболистите, треньорите и привържениците от цялата страна, за да ги насърчи да подкрепят кампанията за предстоящата 150-годишнина на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ през 2028-а. Целта е набирането на средства за ремонт, реставрация и модернизация на сградата - паметник на културата от 1978 година. 

От клуба посочват, че преди близо 150 години дарени книги поставят началото на Националната библиотека, а десетилетия по-късно дарители и доброволци от цялата страна участват в изграждането на сегашната ѝ сграда с финансови средства, строителни материали и труд.

„Във време, в което българският футбол е изгубил доверието на хората, трябва да покажем с дела какво можем да постигнем, когато застанем зад една обща кауза“, заявяват от Дунав.

Русенският клуб призовава футболните организации и фенските общности да разпространят инициативата с blink дарения през мобилно банкиране и да се включат в нея според възможностите си.

Началото на инициативата „150 години Национална библиотека“ бе поставено през месец юни тази година, като тя ще продължи до юбилея на библиотеката през 2028 година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Селекционерът на Естония: Очакваме труден мач и мотивиран съперник

Селекционерът на Естония: Очакваме труден мач и мотивиран съперник

  • 15 ное 2026 | 18:31
  • 1364
  • 0
Фондация "Национали 94" ще връчи медицинска апаратура на болница "Токуда"

Фондация "Национали 94" ще връчи медицинска апаратура на болница "Токуда"

  • 15 ное 2026 | 18:21
  • 1229
  • 2
Ахмед Хикмет: Няма как да я приема тази бездушност

Ахмед Хикмет: Няма как да я приема тази бездушност

  • 15 ное 2026 | 18:15
  • 1582
  • 5
Рилски спортист надигра Хебър, но взе само точка с късен гол

Рилски спортист надигра Хебър, но взе само точка с късен гол

  • 15 ное 2026 | 17:59
  • 1168
  • 0
Манчев: Бяхме доста солидни и в двете фази на играта

Манчев: Бяхме доста солидни и в двете фази на играта

  • 15 ное 2026 | 17:41
  • 1739
  • 0
Велков: Резултатът от мача с Исландия боли, сега трябва да покажем нещо друго

Велков: Резултатът от мача с Исландия боли, сега трябва да покажем нещо друго

  • 15 ное 2026 | 17:41
  • 3241
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Рибарски: Трябва да подобрим играта си в защита и забравим за Исландия

Рибарски: Трябва да подобрим играта си в защита и забравим за Исландия

  • 15 ное 2026 | 17:40
  • 9918
  • 65
Ето кой е основен фаворит за нов селекционер на България и кога може да поеме "лъвовете"

Ето кой е основен фаворит за нов селекционер на България и кога може да поеме "лъвовете"

  • 15 ное 2026 | 14:27
  • 50133
  • 116
Испания - Англия (съставите)

Испания - Англия (съставите)

  • 15 ное 2026 | 20:42
  • 2935
  • 3
Съставите на Белгия и Италия за ключовия сблъсък

Съставите на Белгия и Италия за ключовия сблъсък

  • 15 ное 2026 | 21:03
  • 1008
  • 1
Франция - Турция (съставите)

Франция - Турция (съставите)

  • 15 ное 2026 | 21:00
  • 1306
  • 0
Националният отбор се връща да играе в София

Националният отбор се връща да играе в София

  • 15 ное 2026 | 14:23
  • 29488
  • 78