Дунав призова футболната общност в България да подкрепи ремонта на Националната библиотека

Футболът е социален феномен и може да бъде обединител около значими обществени каузи. С този призив футболен клуб Дунав от Русе се обърна към професионалните и аматьорските клубове, футболистите, треньорите и привържениците от цялата страна, за да ги насърчи да подкрепят кампанията за предстоящата 150-годишнина на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ през 2028-а. Целта е набирането на средства за ремонт, реставрация и модернизация на сградата - паметник на културата от 1978 година.
От клуба посочват, че преди близо 150 години дарени книги поставят началото на Националната библиотека, а десетилетия по-късно дарители и доброволци от цялата страна участват в изграждането на сегашната ѝ сграда с финансови средства, строителни материали и труд.
„Във време, в което българският футбол е изгубил доверието на хората, трябва да покажем с дела какво можем да постигнем, когато застанем зад една обща кауза“, заявяват от Дунав.
Русенският клуб призовава футболните организации и фенските общности да разпространят инициативата с blink дарения през мобилно банкиране и да се включат в нея според възможностите си.
Началото на инициативата „150 години Национална библиотека“ бе поставено през месец юни тази година, като тя ще продължи до юбилея на библиотеката през 2028 година.