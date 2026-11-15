Живко Бояджиев за победата в Тервел

Олимпик (Варна) обърна Септември с 2:1 в Тервел. Срещата е от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига.

С голове в края, Олимпик спечели в Тервел

Живко Бояджиев от треньорския щаб на варненци коментира пред клубния сайт.

„Съперникът имаше 2-3 много чисти положения. Накрая ни покри и късметът, за да можем да се зарадваме малко. Сега въпросът е да победим Девня, защото иначе този успех няма да има същата стойност. Страх ме е най-много от непостоянството. Но все пак е важно, че спечелихме, защото ще повдигнем малко настроението. Като се натрупат 2-3 загуби става трудно“.

Снимки: olimpikvarna.com

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