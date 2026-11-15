Венцеслав Иванов след 5:0: Не беше лесно

Ком (Берковица) надигра у дома Партизан (Червен бряг) с 5:0. Срещата е от 13-ия кръг на Северозападната Трета лига.

Ком без проблеми с Партизан

Венцеслав Иванов, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Както и очаквах, мачът срещу Партизан беше труден, защото това е подреден и стриктен отбор в защита, който затваря много добре подстъпите към собствената врата. Резултатът може би лъже, че сме спечелили лесна победа – напротив, първото полувреме футболистите ни вложиха много усилия, но стигнахме само до две чисти положения, които бяха отразени от противниковия вратар. Второто полувреме имахме щастието да вкараме ранен гол след добър пробив и центриране на Кристиан Алексиев, което Цветко Иванов превърна в гол и така донесе така нужното успокоение в редиците ни. След отбелязването на първия гол нашият отбор заигра с още по-голямо настроение. Реализирахме второ попадение малко по-късно чрез Ивайло Тодоров, а 10 минути след това той пропусна да отбележи дузпа, спасена от вратаря на Партизан. Кристиан Алексиев увенча силното си включване от скамейката с гол, както и Христо Янакиев, който завърши много красива атака след пасове с едно докосване и асистенция на Даниел Огнянов. В края на срещата след индивидуален пробив Ивайло Тодоров отбеляза втория си гол в срещата, с което фиксира крайния резултат. Доволен съм изключително много от победата и сериозното отношение на състезателите ни. Опитваме се да работим сериозно, да наложим що-годе добра организация на тренировъчен процес и да бъдем последователни – без излишни гръмки изказвания и фойерверки. Към момента резултатите ни са страхотни, като се има предвид почти изцяло променения състав с млади футболисти. Иска се от играчите само да не спират дотук, а да продължават да се стараят и да надграждат. Поздравявам ги за постигнатото до момента, защото наистина го заслужават“.

Снимки: komberkovitsa.com

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