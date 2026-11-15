Страната на баските победи Венецуела пред над 40 000 на „Сан Мамес“

Сборният футболен отбор на Страната на баските постигна победа с 1:0 над националния тим на Венецуела в приятелска среща, играна на стадион „Сан Мамес“ в Билбао. Единственото попадение реализира халфът на Атлетик Билбао Микел Яурегизар в 27-ата минута, а двубоят беше наблюдаван от 40 041 зрители. В състава на гостите се появиха Кристиан Макун от Левски и Адриан Кова от Локомотив (Пловдив).

Селекцията на Ягоба Арасате се завърна на терена близо година след предишния си мач, когато отново на „Сан Мамес“ се изправи срещу Палестина. Този път баските срещнаха съперник от Южна Америка и успяха да продължат отличната си традиция срещу Венецуела, записвайки четвърта победа в четири двубоя между двата отбора.

Домакините започнаха с няколко добре познати имена от испанския футбол. На вратата застана Кепа Арисабалага, а сред титулярите бяха още Ойхан Сансет, Игор Субелдия, Бенят Туриентес и Иниго Висенте.

Баските опитаха да наложат контрол върху топката още в началните минути. Усилията им дадоха резултат в 27-ата минута, когато Яурегизар се разписа с удар с глава и изведе домакините напред. Венецуела не остана без възможности. През първото полувреме Кепа Арисабалага трябваше да се намесва след удар на Едуард Бело, докато на другия край венецуелският вратар Хосе Контрерас отрази опасен изстрел на Бенят Туриентес.

След почивката гостите направиха множество промени в състава си и потърсиха изравняването. Баските също използваха срещата, за да дадат игрово време на повече футболисти. В заключителната част Венецуела създаде една от най-добрите си възможности. В 79-ата минута Матиас Лакава отправи опасен удар, но появилият се на вратата на домакините Унай Мареро се намеси и изби в корнер. До края резултатът остана непроменен и баските отпразнуваха успеха заедно с привържениците си.

Срещата беше част от проявите по случай 90-годишнината от създаването на първото баско правителство през 1936 година. Двубоят премина и под знака на стремежа на местната футболна федерация националният отбор на Страната на баските да получи официално международно признание. Макар да разполага с футболисти от клубове като Атлетик Билбао, Реал Сосиедад, Осасуна и Алавес, баската селекция не е член на ФИФА и УЕФА и не участва в квалификациите за големите международни първенства.

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