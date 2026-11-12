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Носител на „Златната обувка“, минал през Черно море: Пропих се и предозирах с кокаин, след като пропуснах Мондиал 2002

  • 12 ное 2026 | 19:19
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Носител на „Златната обувка“, минал през Черно море: Пропих се и предозирах с кокаин, след като пропуснах Мондиал 2002

Двукратният носител на „Златната обувка“ за сезон 1998/99 и 2001/02 Марио Жардел, който беше част от Черно море през 2010-а, даде откровено интервю пред „Гадзета дело спорт“. Бившият нападател призна, че е изпаднал в депресия, след като не е получил повиквателна за националния отбор на Бразилия за Мондиал 2002, заради която се пристрастил към алкохола и кокаина.

„И до днес се чудя защо Луиш Фелипе Сколари не ме извика за Мондиал 2002. В края на 90-те и в началото на новия век бях сред петимата най-добри нападатели в света. В Порто вкарах 168 гола в 175 мача за четири години, а в сезона преди Световното първенство в Южна Корея и Япония отбелязах 55 попадения в 42 двубоя за Спортинг (Лисабон), печелейки втората ми „Златна обувка“. Разбирам, че имаше някои феноменални играчи в този състав на Бразилия, но заслужавах повиквателна. Впоследствие изпаднах в депресия и започнах да пия алкохол прекомерно. Да играя на Мондиал беше моя мечта през целия ми живот. Първата ми съпруга ме напусна и също така имах проблеми с попечителството върху детето ни. Чувствах се сякаш всичко ми се изплъзваше, но най-лошото тепърва предстоеше.

През лятото на 2003-та опитах кокаин. Бях на ваканция и знаех, че тогава можех да го употребя, защото нямаше никакви допинг проверки. Хареса ми – караше ме да се чувствам жив, а не депресиран. Веднъж стоях буден цяла седмица. Тогава предозирах и почти умрях, като един приятел, който беше с мен, ме спаси. Това беше моментът, в който ударих дъното. Прекарах месеци, в които разговарях с психиатри. Най-после успях да го преодолея, когато срещнах втората ми съпруга – Сандра. Тя ме накара да разбера смисъла на живота и сега съм щастлив. Децата ми се гордеят с мен. Не от това, което съм направил, а от начина, по който съм го преодолял. Често говоря с тях за това колко е важно да се пита семейството за помощ, когато е необходимо, както и за вярата в Бог и за силата на волята“, сподели Жардел.

Той също така разкри, че се е разминал с трансфери в Барселона и Милан. „С Галатасарай и Порто вкарах четири гола в пет мача срещу „росонерите“. Някой ми каза, че Силвио Берлускони искал да ме доведе в Милан, защото имал слабост към голмайсторите. Това беше в периода, в който ме наричаха Супер Марио. Аз обаче не подписах заради някакви бюрократични проблеми, за които въобще не подозирах“, обясни бразилецът относно проваления си трансфер в миланския гранд.

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Снимки: Imago

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