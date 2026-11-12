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Живко Бояджиев: Пореден шанс за младите ни футболисти

  • 12 ное 2026 | 17:51
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Живко Бояджиев: Пореден шанс за младите ни футболисти

Олимпик (Варна) ще играе в събота със Септември в Тервел. Срещата е от 14-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Ще играем срещу отбор, който беше сред призьорите в последните сезони. Няма какво да губим. Това е достатъчно за да мотивира максимално младите ни футболисти. Съперникът ни превъзхожда с опит. Ние можем да противопоставим амбиция и да проявим характер. Важно е да се надиграваме в такива мачове, защото от тях се извлича безценен опит. Ще търсим и положителен резултат, колкото и да е трудно. Дано вече да вкарваме и голове от положенията, които във всеки мач създаваме“, коментира пред Sportal.bg Живко Бояджиев, треньор на Олимпик.

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