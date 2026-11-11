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Леброн Джеймс и Кевин Дюран сред основателите на нова лига

  • 11 ное 2026 | 11:26
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Леброн Джеймс и Кевин Дюран сред основателите на нова лига

Следващата пролет се очаква стартът на лигата - Futures Basketball League, основана и частично финансирана от някои от най-големите имена в Националната баскетболна асоциация (НБА). Планира се начало със 120 от най-добрите баскетболисти в страната на възраст под 18 години, обявиха организаторите, цитирани от агенция"Ройтерс".

В дебютния сезон ще участват 12 регионални отбора, съставени от перспективни играчи от гимназиалните випуски от 2028-а до 2031 година. Те ще се изправят един срещу друг през уикендите в периода от април до август.

Сред основателите и първоначалните инвеститори са ЛеБрон Джеймс и Кевин Дюрант, заедно с техните бизнес партньори - съответно Маверик Картър и Рич Клайман. Други популярни фигури като Дерик Роуз и Паоло Банкеро също се включват в проекта като собственици на отбори.

Според официалното съобщение, участниците ще получават възнаграждения, свързани с техните права върху името, образа и личността им, както и обучение, включващо „треньорска работа, развитие и образование“.

Целта на лигата е да обедини най-добрите играчи в страната в една централизирана структура. В момента те са разпръснати в множество пролетни и летни програми, някои от които са спонсорирани от компании за спортна екипировка.

„Топ 150 на баскетболистите под 18 години в страната играят в над 200 различни отбора в седем различни лиги през пролетния и летния сезон“, заяви Джейсън Стайн - председател и съосновател на лигата

„Това не е справедливо - те не получават реална стойност за своите права, нито имат достъп до професионална треньорска структура. Затова е необходимо това да съществува. Системата около тези спортисти не се е развила до тяхното ниво“, добави той.

„Лигата Futures Basketball League възнамерява да промени това, като инвестира в развитието на тези млади хора - както на игрището, така и извън него, признава тяхната стойност и дава възможност на феновете по целия свят да наблюдават бъдещето на баскетбола“, каза още Стайн.

Плановете предвиждат сезонът да продължи до август.

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