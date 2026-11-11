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Портланд се разправи с Оклахома Сити и спря победния ход на "гръмотевиците"

  • 11 ное 2026 | 10:51
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Портланд се разправи с Оклахома Сити и спря победния ход на "гръмотевиците"

Портланд Трейл Блейзърс сложи край на серията си от две поредни загуби, след като се наложи убедително над Оклахома Сити Тъндър със 123:103 в среща от редовния сезон на НБА.

Деймиън Лилард бе най-резултатен за победителите с 25 точки, а Дени Авдия се отличи с 24 точки, 8 асистенции и 6 борби в първия от двата последователни домакински мача на тима срещу този съперник.

За състава на Оклахома Сити, който влезе в двубоя в серия от четири поредни победи, Шей Гилджъс-Алекзандър завърши с 26 точки и 8 овладени топки под коша. Гардът обаче стреля 8 от 22 от игра, пропусна и четирите си опита от тройката и прекара цялата четвърта четвърт на пейката.

Гостите бяха сериозно отслабени от отсъствието на ключови състезатели. Заради травми извън строя останаха Джейлън Уилямс (глезен), Чет Холмгрен (коляно) и Кейсън Уолъс (рамо), докато Джейлин Уилямс пропусна четвърти пореден мач заради спазми в гърба.

След изразителната победа със 114:75 над Вашингтон през уикенда, Тъндър привлякоха Нийк Клифърд от Сакраменто. Новото попълнение се появи на паркета в началото на втората четвърт за дебюта си и записа кош в началото на последната част.

Срещата започна изключително оспорвано, като Гилджъс-Алекзандър отбеляза 12 ранни точки и осигури аванс от 27:26 за гостите след първите 12 минути. Първото полувреме премина с постоянни смени на водачеството и завърши при равенство 59:59, без нито един от съперниците да успее да се откъсне с двуцифрена разлика.

След паузата Джаред Маккейн изведе Оклахома Сити напред с тройка за 69:67, но Лилард реагира моментално. Лидерът на Портланд наниза два поредни изстрела от дистанция, за да даде предимство на тима си при 79:71, а малко преди края на третия период реализира и зрелищна тройка, с която направи резултата 97:80.

В заключителния период тройка на Дрю Холидей увеличи преднината на домакините до 106:89. Сиди Сисоко започна като титуляр за Портланд на мястото на Скуут Хендерсън и завърши със 17 точки. Хендерсън се включи от пейката с 11 точки при стрелба 3 от 12, Холидей също добави 11 точки, а Донован Клингън грабна 13 борби.

За тима на Оклахома Сити Джаред Маккейн приключи срещата с 21 точки. Двата отбора ще премерят сили отново в сряда вечер в Портланд.

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