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Фрайбург отново спечели и се изкачи до третата позиция в Бундеслигата

  • 8 ное 2026 | 21:32
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Фрайбург отново спечели и се изкачи до третата позиция в Бундеслигата

Фрайбург се наложи с 2:0 над Унион (Берлин) в домакинството си от деветия кръг на Бундеслигата и се изкачи на третото място във временното класиране. Домакините бяха по-активният отбор през по-голямата част от срещата, но трябваше да чакат до второто полувреме, за да материализират превъзходството си. Вратарят на гостите Фредерик Рьонов направи няколко отлични спасявания преди почивката, като първо се справи с опасен удар на Юито Сузуки, а малко по-късно отрази и силен удар с глава на Игор Матанович. Унион не успя да отправи нито един точен удар през първата част.

Фрайбург продължи да диктува събитията и след почивката, а в 55-ата минута стигна до преднина с голяма доза късмет. Сузуки комбинира с Никлас Бесте, чието ниско центриране бе отклонено от Рани Кедира в собствената му врата. Дванадесет минути по-късно домакините нанесоха и втория си удар. Дери Шерхант изведе отлично Сузуки зад защитата, японецът преодоля Рьонов и с технично прехвърляне оформи крайното 2:0.

Фрайбург имаше възможност да направи победата си още по-убедителна, след като получи дузпа за нарушение срещу Кейсуке Гото. Рьонов обаче отново демонстрира класата си и в 85-ата минута отрази изпълнението на Винченцо Грифо, а малко след това спаси и опасен удар на Лукас Хьолер. Така Фрайбург записа нов успех и се изкачи до третата позиция, докато Унион прекъсна серията си от четири поредни мача без загуба в първенството.

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Снимки: Gettyimages

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