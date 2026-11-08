Леверкузен с шеста поредна победа над Кьолн

Байер (Леверкузен) записа шеста поредна победа над Кьолн. Този път "аспирините" спечелиха с 2:1 като гост. След този успех Леверкузен е пети в класирането, докато днешният му съперник е на точка над зоната на изпадащите.

This is what it means! 😍 https://t.co/V2frRqdzar — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) November 8, 2026

Байер започна по-силно мача и вратарят на домакините трябваше да се справя с удар на Патрик Шик. След последвалия ъглов удар топката стигна до Маза на границата на наказателното поле. Неговият удар бе отразен след отлично спасяване на Марвин Швебе, който се справи и с добавката на Малик Тилман. Стражът обаче трябваше да вади топката от мрежата си в седмата минута, когато Алейш Гарсия го преодоля след великолепно изпълнение на фал. Домакините можеха бързо да изравнят, но Марк Флекен отрази удар на Себулонсен, който бе на прекрасна позиция. Линтон Маина също бе спрян при добавката.

Леверкузен запази преднината си до почивката, а през второто полувреме продължи да е по-опасният отбор, но удари на Тилман и Маза не намериха целта. Швабе пък се справи на ниво с опити на Шик и Морейра. Пет минути преди края Шик сложи край на интригата с втори гол във вратата на Кьолн. Домакините стигнаха до почетно попадение в добавеното време, когато Саид Ел Мала се разписа.

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Снимки: Imago