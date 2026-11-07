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Секунди лишиха Нико Уилямс от победен гол за Атлетик Билбао

  • 7 ное 2026 | 21:28
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Секунди лишиха Нико Уилямс от победен гол за Атлетик Билбао

С гол на световния шампион Нико Уилямс (85’) тимът на Атлетик Билбао водеше с 1:0 на Осасуна като гост до последната минута на редовното време, но успехът се изплъзна на баските. Алехандро Катена се разписа секунди при началото на добавеното време за крайното 1:1 в среща от 12-тия кръг на Ла Лига.

Така “лъвовете” пропуснаха да запишат трета поредна шампионатна победа, която щеше значително да ги приближи към топ 4. Точката е много важна за Осасуна, който е в криза на резултати и е близо до изпадащите.

Преди това в течение на двубоя по един гол и на двата отбора не беше зачетен заради засади.

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