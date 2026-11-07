Шумен излъга ЦСКА в София след силна трета четвърт

Шумен постигна победа като гост на ЦСКА в двубой от петия кръг на Sesame НБЛ. Баскетболистите на Росен Барчовски се наложиха с 95:89 (23:21, 26:25, 26:20, 20:23) в столичната зала „IZZI Арена“, след като взеха предимство още през първото полувреме и го увеличиха след почивката.

Двубоят започна равностойно, като гостите успяха да спечелят първата четвърт с 23:21. Шумен продължи да поддържа добър ритъм в нападение и през втория период, в който реализира 26 точки срещу 25 за домакините. Така двата отбора се оттеглиха на почивката при 49:46 в полза на шуменци.

След подновяването на играта гостите изиграха най-силната си четвърт. Шумен отбеляза 26 точки срещу 20 за ЦСКА и увеличи преднината си до 75:66 преди последните десет минути.

В заключителната част „червените“ опитаха да се върнат в мача и успяха да спечелят периода с 23:20. Шумен обаче не допусна обрат и запази преднината си, за да стигне до крайното 95:89.

Дилън Коусуел беше най-резултатен за победителите с 26 точки, към които добави 7 борби и 5 асистенции. Той реализира 8 от 16-те си стрелби от игра и 9 от 10 наказателни удара.

Майк Адеунми записа дабъл-дабъл с 22 точки и 10 борби, като се отчете и с 5 асистенции. Алан Харндън също завърши с дабъл-дабъл от 16 точки и впечатляващите 19 борби, включително 9 в нападение. Той добави 4 асистенции и 4 чадъра, а Костадин Лазаров допринесе с 15 точки и 5 асистенции. Баръш Мустафа реализира 12 точки и направи 6 завършващи подавания.

За ЦСКА Мартин Русев беше най-резултатен с 19 точки, към които добави 4 асистенции. Боян Кьосев се отличи с 18 точки и 8 асистенции, а Александър Александров завърши със 17 точки. Иван Димитров допринесе с 16 точки и 7 борби, докато Нана Антуи-Боасиако записа дабъл-дабъл от 11 точки и 13 борби.

Шумен имаше сериозно предимство в борбата под кошовете – 49 срещу 29, като овладя 14 топки в нападение. Гостите стреляха с 50% успеваемост от игра срещу 45% за ЦСКА, а от тройката двата отбора реализираха по 6 успешни опита. Шумен беше по-точен и от наказателната линия – 21 от 26 срещу 15 от 25 за столичани. Домакините обаче допуснаха по-малко грешки – 9 срещу 21.

ЦСКА – ШУМЕН 89:95 (21:23, 25:26, 20:26, 23:20)

ЦСКА: Боян Кьосев 18, Мартин Русев 19, Иван Димитров 16, Нана Антуи-Боасиако 11, Александър Александров 17 (Борис Гидов 2, Стефан Михайлов 4, Алекс Петков 2, Кристиян Андреев; Георги Димов, Кристиян Каменски и Виктор Гергов не играха).

ШУМЕН: Алан Харндън 16, Дилън Коусуел 26, Майк Адеунми 22, Костадин Лазаров 15, Владислав Станев (Леонид Тодоровски 2, Баръш Мустафа 12, Никола Саздов 2; Иван Живков, Никола Върбанов и Георги Карастоянов не играха).

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