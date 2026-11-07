Ботев Враца удържа Берое и записа първа победа в Sesame НБЛ

Ботев Враца постигна първия си успех през сезона в Sesame НБЛ, след като надделя над Берое Стара Загора с 89:84 (30:20, 23:19, 22:22, 14:23) в двубой от петия кръг. Срещата се изигра в „Арена Ботевград“ пред 100 зрители.

Домакините започнаха по-силно срещата и още през първата четвърт успяха да натрупат двуцифрена преднина. Ботев реализира 30 точки в откриващите десет минути и поведе с 30:20, като продължи да диктува темпото и през втория период. Врачани спечелиха и тази част с 23:19, за да се оттеглят на почивката с комфортен аванс от 53:39.

След подновяването на играта Берое опита да съкрати изоставането си, но двата отбора си размениха по 22 точки през третата четвърт. Така Ботев запази преднината си от 14 точки при 75:61 преди заключителните десет минути.

В последния период старозагорци показаха по-добра игра и постепенно намалиха разликата. Берое спечели четвъртата част с 23:14 и върна интригата в срещата, но домакините успяха да съхранят аванса си и да стигнат до крайното 89:84.

Станислав Хинков беше най-резултатен за победителите със 17 точки, като реализира 7 от 10-те си стрелби от игра. Маркайлън Фрийман добави 16 точки и впечатляващите 12 асистенции, а Кристиян Василев завърши с 15 точки и 9 борби. Дейвид Хоутън допринесе с 14 точки и 7 борби, докато Марк Воденичарски се отчете с 12 точки.

За Берое Даниел Сейлър беше най-резултатен с 16 точки и 8 борби. Джордан Ролс добави 15 точки, Кристиян Желев завърши с 14, а Кристофър Ролинс записа дабъл-дабъл от 10 точки и 12 борби. Кръстомир Михов също реализира 10 точки, към които прибави 8 борби.

Ботев демонстрира значително по-добра успеваемост при стрелбата от игра – 49% срещу 37% за Берое. Домакините имаха сериозно предимство и при асистенциите – 20:8, докато старозагорци доминираха в борбата под кошовете с 55 срещу 36. Въпреки това слабата стрелба на гостите от тройката – едва 2 успешни опита от 19, се оказа един от решаващите фактори за крайния изход.

БОТЕВ ВРАЦА – БЕРОЕ СТАРА ЗАГОРА 89:84 (30:20, 23:19, 22:22, 14:23)

БОТЕВ ВРАЦА: Маркайлън Фрийман 16, Кристиян Василев 15, Ивайло Христов 11, Станислав Хинков 17, Дейвид Хоутън 14 (Марк Воденичарски 12, Юра Меликян 4, Лазар Петров; Георги Иванов и Марк Шопов не играха).

БЕРОЕ СТАРА ЗАГОРА: Джордан Ролс 15, Кристофър Ролинс 10, Милен Захариев 7, Кръстомир Михов 10, Даниел Сейлър 16 (Момчил Кадиев 6, Кристиян Желев 14, Кристиян Челенков 6; Евгени Енчев, Виктор Петков, Патрик Емилиен и Димитър Агупков не играха).

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