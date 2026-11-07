Пунктът за фен-регистрация на ЦСКА се мести на "Армията"

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Пунктът за регистрация на феновете на ЦСКА се мести от мястото зад сектор "В" на Националния стадион "Васил Левски" на "Българска армия". Това съобщи сайтът на "червените".

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"Армейци, пунктът за фен регистрация на ЦСКА се мести на стадион „Българска армия“. Новото му местоположение ще бъде на главния вход на стадиона. Във връзка с преместването пунктът няма да работи на 8 и 9 ноември (неделя и понеделник). От вторник, 10 ноември, ще можете да ни откриете на новото място с обичайното работно време - от 08:00 до 19:30 часа", написа клубът от "Армията".

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