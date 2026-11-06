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Тулуза се ориентира по-добре в мъглата и пречупи Страсбург

  • 6 ное 2026 | 23:58
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Тулуза се ориентира по-добре в мъглата и пречупи Страсбург

Тулуза победи Страсбург с 3:1 у дома в среща от 10-ия кръг на Лига 1. Сантиаго Идалго (45+1′) и Марк Маккензи (56′) дадоха преднина на домакините, а Джовани Рейна (67′) върна надеждите на гостите. Томас Йоргенсен обаче сложи точка на спора в 76-ата минута. Двубоят се игра в доста мъгливо време на „Стадиум дьо Тулуз“.

Тулуза откри резултата в добавеното време на първата част. Сион Опонг намери с подаване по въздуха Идалго близо до вратата. Нападателят овладя топката, освободи си пространство и се разписа за 1:0.

В 56-ата минута домакините удвоиха преднината си. След центриране от корнер Макензи се наложи във въздуха и с глава изпрати топката в мрежата.

Страсбург намали в 67-ата минута. Рейна направи двойно подаване със свой съотборник, преодоля съперник с доза шанс и се озова на удобна позиция, от която отбеляза за 2:1.

Тулуза възстанови аванса си от два гола в 76-ата минута. При поредното центриране от корнер вратарят на гостите изби неубедително топката. Тя попадна у Йоргенсен, който със силен удар оформи крайното 3:1.

С победата Тулуза се изкачи временно на 10-ото място с 13 точки. Страсбург остава на 13-ата позиция с 10 пункта.

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Снимки: Imago

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